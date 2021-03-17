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Транспорт / Безопасность

Для ремонта Октябрьского проспекта в Пскове используют асфальт по новому ГОСТу

17 марта 2021 года, 20:38

Для ремонта Октябрьского проспекта в Пскове используют асфальт по новому ГОСТу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Асфальт состоит из компонентов более узких фракций, что позволяет подобрать более точную дозировку составляющих.

«Получается более качественная смесь, которая более удобна в укладке и более износоустойчива», — прокомментировал исполнительный директор ООО «Дорожный отряд» Виктор Рубанников.

Новое покрытие также будет устойчиво к колееобразованию. До ремонта колея на Октябрьском проспекте местами доходила до 10–15 см. На автобусных остановках для устранения просадок будут дополнительно заменены слои основания — песка и щебня.

Отметим, что в эти дни на Октябрьском проспекте идут работы по фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На месте работают 25 человек и 14 единиц техники. Для движения автотранспорта полосы закрывают частями. По контракты работы должны завершится к 31 августа, однако подрядчик планирует завершить ремонт досрочно – до 15 июня.

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