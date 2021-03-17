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Общество

180 проектов ТОСов претендуют на гранты Псковской области

17 марта 2021 года, 18:17

180 проектов, подготовленных территориальными общественными самоуправлениями, участвуют в грантовом конкурсе, который проводят власти Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году для поддержки ТОСов выделены 20 млн рублей. Максимальный размер гранта составляет 20 тыс. рублей.

Всего на конкурс были поданы 183 проекта от 157 ТОСов, которые работают в 57 поселениях  22-х районов области и 2-х городских округов.

Из общего числа проектов 65 предполагают установку детских и спортивных площадок, 36 —  благоустройство придомовой территории и парковых зон, 25 — ремонт объектов культуры и мест для проведения культурно-массовых мероприятий. Есть заявки и на приведение в порядок гражданских кладбищ, воинских захоронений, установку мусорных площадок, ремонт дорог и пешеходных мостов. Несколько проектов предусматривают решение вопросов водоснабжения и организации безопасности.

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