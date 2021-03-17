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Общество / Коммуналка

Программе «Чистая вода» посвятят парламентский час на сессии Псковского облсобрания

17 марта 2021 года, 17:53

На сессии Псковского областного Собрания, которая назначена на 25 марта, парламентский час посвятят реализации в Псковской области программы «Чистая вода». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Собрания Александр Котов отметил, что вопрос водоснабжения актуален и для городов, и для сельских поселений. В частности, он обратил внимание на то, что после запуска подземного водозабора на трубах образуется накипь, а приборы нагревания выходят из строя. «Это серьёзная проблема для областного центра, жители нескольких домов уже остались на длительный период без горячего водоснабжения. Тревогу вызывает отсутствие на сегодняшний день кардинальных решений», - отметил спикер Собрания и предложил коллегам заслушать специалистов.

Он не исключил, что для решения проблемы потребуются значительные средства, возможно, будет необходима помощь Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Александр Котов отметил, что и в сельской местности вода из подземных источников имеет отложения. «В сельской местности зачастую вопрос стоит не только о чистой воде, а в принципе о её наличии», - сказал он.

Спикер Собрания озвучил ещё одну проблему водоснабжения на селе: использование бесхозных скважин сельхозпредприятий, прекративших свою деятельность, и лицензирование добычи подземных вод.

Председатель комитета Псковского областного Собрания по экономической политике Андрей Козлов заметил, что муниципалитетам приходится ремонтировать и поддерживать бесхозные скважины, а плату за воду с жителей они взять не могут. По его словам, решить проблему может паспортизация объектов и приём на баланс.

Александр Котов на это заметил, что проведённые несколько лет назад подсчёты показали, что на паспортизацию одной скважины, а в Псковской области их довольно много, необходимо порядка 450 тыс. рублей.

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