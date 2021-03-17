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Транспорт / Инфраструктура

На 115 миллионов в прошлом году оштрафовали псковских водителей

17 марта 2021 года, 17:10

В прошлом году за нарушение правил дорожного движения на водителей в Псковской области наложили штрафов на общую сумму 115,5 млн рублей, при этом выплачены были почти 60 млн рублей с учётом 50-процентной скидки. Об этом шла речь на совещании по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора Михаила Ведерникова 17 марта.

На 115 миллионов в прошлом году оштрафовали псковских водителей

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Надо дополнительно установить камеры и собирать до 170 млн рублей штрафов, учитывая 50% скидку»,- подчеркнул глава региона. Он отметил, что камеры вынуждают водителей соблюдать правила дорожного движения. «Камеры - это прежде всего безопасность, если люди их видят, то соблюдают скоростной режим»,- сказал губернатор.

С другой стороны, подчеркнул он, дополнительные средства можно было бы направить на нанесение дорожной разметки или обустройство автобусных остановок, о котором просят жители.

В Пскове на данный момент работают 15 камер, которые фиксируют нарушение скоростного режима. К концу года до 25 штук будет увеличило число камер на пешеходных переходах и светофорах.

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