Россельхозбанк назвал самые быстрорастущие категории российского агроэкспорта

За прошедший год структура сельскохозяйственного экспорта России трансформировалась: помимо зерна и рыбы за рубежом вырос спрос на отечественное мясо, сахар и масличные культуры, отмечает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе банка, в последние пять лет российский экспорт диверсифицируется. Как и раньше, в структуре вывоза продовольствия основную долю занимают зерновые, масличные, продукция масложировой отрасли и рыбохозяйственного комплекса. В то же время, динамично растет вывоз продукции животноводства и отдельных видов растениеводческой продукции.

«За последние пять лет экспорт сахара из России рос со среднегодовым темпом 128% в год, свинины – 96% в год, семян рапса и подсолнечника – 75% и 70% в год соответственно, а мяса птицы – 41% в год», комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Увеличение экспорта продукции АПК происходит в том числе вследствие насыщения продовольственного рынка России. Так, в стране растет потребление мяса: в 2019 г. этот показатель достиг 77 кг на душу населения в убойном весе и в ближайшие несколько лет возможен дальнейший рост до 78-79 кг на душу населения. Дальнейший рост будет во многом достигаться благодаря увеличению производства немассового мяса – индейки, утки, баранины.

В 2020 году экспорт сахара, масличных культур и мяса из РФ суммарно составил 3,4 млрд долларов. На эти категории приходится 11% от совокупного российского экспорта сельхозпродукции, который в 2020 году впервые достиг 30 млрд долларов. Основными экспортными категориями по итогам прошлого года остались зерновые, рыба и масложировые. Экспорт зерна в 2020 году увеличился до 10,3 млрд долларов против 7,9 млрд долларов годом ранее. Экспорт рыбы и ракообразных в 2020 году составил 4,7 млрд долларов. Экспорт категории «жиры, масла и воски» в 2020 году увеличился на 25% до 4,3 млрд долларов.

Российское продовольствие в прошлом году покупали более 150 стран. Крупнейшим импортером остается Китай, последние 5 лет наращивающий поставки российской продукции со средним темпом в 24% в год, на его долю приходится 13% отгрузок из России. На втором месте Турция, на нее приходится 10% экспорта, на третьем и четвертом – Казахстан и Египет с 7%, на пятом – Южная Корея с 6%.

«Прошедший год был во многом уникальным – колебания валютных курсов и желание иностранных государств обеспечить запасы продовольствия во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, привели к резкому росту спроса на российское продовольствие. В текущем году по мере восстановления мировой экономики курс российского рубля может укрепиться. Эмоциональный всплеск спроса на базовые продукты питания на мировом рынке также, скорее всего, пойдет на спад», − отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.