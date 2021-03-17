Расширить функционал камер фиксации нарушений получил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать вопрос по расширению функционала камер фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

17 марта Михаил Ведерников ознакомился с работой камер, которые были приобретены в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна из камер, которая фиксирует сразу два потока транспорта, установлена на Рижским проспекте, где в прошлом году в результате ДТП погибла молодая женщина. Представители регионального Управления ГИБДД УМВД России отметили, что нареканий к работе технических устройств нет, а все недостатки подрядчик оперативно устраняет. Михаил Ведерников отметил, что существуют интересные технические решения, которые позволяют камерам решать сразу несколько задач. «Важно, чтобы это было интегрировано и в систему «Безопасный город». Есть программное обеспечение, которое различает разные виды нарушений, а также определяет характеристики автомобиля. Это будет служить профилактикой угонов и разбойных нападений. Все это необходимо включать в будущие закупки», — заявил губернатор.

Также он осмотрел передвижной комплекс фотовидеофиксации, который фиксирует нарушения, а в конце дня оператор передает запись для обработки в Центр автоматизированной фиксации нарушений. В прошлом году для региона были закуплены 8 камер и 4 автомобиля для их транспортировки. Михаил Ведерников отметил, что во время майских праздников количество машин увеличивается вдвое, поскольку приезжает много жителей других регионов. Он подчеркнул, что в этот период камеры необходимо ставить на самых загруженных участках. «Во-первых, это безопасность дорожного движения, а во-вторых, это существенное пополнение бюджета области на модернизацию дорожной инфраструктуры, на меры безопасности», — сказал Михаил Ведерников. Кроме того, главе региона продемонстрировали работу передвижного комплекса, который фиксирует нарушения правил парковки и стоянки автотранспорта. Такой техникой оборудованы два автомобиля, один предназначен для Пскова, второй — для Великих Лук.