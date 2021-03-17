Расширить функционал камер фиксации нарушений получил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать вопрос по расширению функционала камер фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать вопрос по расширению функционала камер фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
17 марта Михаил Ведерников ознакомился с работой камер, которые были приобретены в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна из камер, которая фиксирует сразу два потока транспорта, установлена на Рижским проспекте, где в прошлом году в результате ДТП погибла молодая женщина. Представители регионального Управления ГИБДД УМВД России отметили, что нареканий к работе технических устройств нет, а все недостатки подрядчик оперативно устраняет.
Михаил Ведерников отметил, что существуют интересные технические решения, которые позволяют камерам решать сразу несколько задач. «Важно, чтобы это было интегрировано и в систему «Безопасный город». Есть программное обеспечение, которое различает разные виды нарушений, а также определяет характеристики автомобиля. Это будет служить профилактикой угонов и разбойных нападений. Все это необходимо включать в будущие закупки», — заявил губернатор.
Также он осмотрел передвижной комплекс фотовидеофиксации, который фиксирует нарушения, а в конце дня оператор передает запись для обработки в Центр автоматизированной фиксации нарушений. В прошлом году для региона были закуплены 8 камер и 4 автомобиля для их транспортировки.
Михаил Ведерников отметил, что во время майских праздников количество машин увеличивается вдвое, поскольку приезжает много жителей других регионов. Он подчеркнул, что в этот период камеры необходимо ставить на самых загруженных участках. «Во-первых, это безопасность дорожного движения, а во-вторых, это существенное пополнение бюджета области на модернизацию дорожной инфраструктуры, на меры безопасности», — сказал Михаил Ведерников.
Кроме того, главе региона продемонстрировали работу передвижного комплекса, который фиксирует нарушения правил парковки и стоянки автотранспорта. Такой техникой оборудованы два автомобиля, один предназначен для Пскова, второй — для Великих Лук.
Губернатор заметил, что благодаря работе такого комплекса можно будет обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и дорожной техники. Он пояснил, что сейчас из-за припаркованных днём в неположенных местах машин зачастую улицы приходится убирать ночью.
Ещё одной точкой рабочего выезда главы региона стало посещение Центра автоматизированной фиксации дорожного движения при региональном Управлении ГИБДД УМВД России. Он посмотрел, как работают группы информационного обеспечения и исполнения административного законодательства. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что вместе с увеличением количества камер значительно возрастает и нагрузка на специалистов: в сутки один работник может обрабатывать в среднем около 2 тыс. поступающих нарушений. Михаил Ведерников поручил проработать вопрос о премировании сотрудников центра и расширении штата.