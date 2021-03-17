Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Поликлинику в Новоржеве отремонтируют

17 марта 2021 года, 15:48

Поликлинику Новоржевского филиала Пушкиногорской межрайонной больницы отремонтируют. 17 марта её готовность к участию в программе по модернизации первичного звена здравоохранения проверила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения разработал областной комитет по здравоохранению. Документ прошёл утверждение в Министерстве здравоохранения РФ и в Правительстве России.

На ремонт поликлиники в Новоржеве в этом году планируется направить 10 млн рублей. На эти день будет выполнен капитальный ремонт, отделка 3 этажа и лестничного марша. Марина Гаращенко отметила, что для поликлиники также приобретут медицинское оборудование на 2,5 млн рублей, построят ФАП в деревне Дубровы и закупят автомобиль для обеспечения транспортной доступности медорганизаций.

Также Марина Гаращенко осмотрела пункт, в котором проводится вакцинация от коронавируса. Новоржевский район получил 450 доз препарата, полностью прошли вакцинацию уже 314 человек. Сейчас в поликлинике есть небольшой запас вакцины — и первого, и второго компонента.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Расширить функционал камер фиксации нарушений получил Михаил Ведерников
19 псковских семей получат выплату на приобретения жилья
80-летняя псковичка перевела мошенникам 860 тысяч рублей
Анастасиевскую часовню в Пскове подвинут на 40 метров
Три рыбака не смогли самостоятельно выйти из акватории Чудского озера
Уголовное дело завели на подростка из Дно, сообщившего о минировании школы в Пскове
Программа модернизации электросетей Псковской области проходит согласование в Минэнерго
98 псковичей вылечились от коронавируса и 66 заболели за сутки
Пропавший в Великих Луках школьник найден

Комментарии

Авторизация
No comments
Нарисовать впечатления

Общество
17 марта 10:11

Нарисовать впечатления

Автор путеводителя-комикса по Пскову снова побывала в нашем регионе
Почему болят суставы?

Общество / Здоровье
15 марта 18:04

Почему болят суставы?

Почему нельзя игнорировать тревожные симптомы
Студентка, медик и любитель котиков

Общество / Знай наших!
11 марта 11:45

Студентка, медик и любитель котиков

До чего псковичку довела любовь к животным