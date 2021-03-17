Поликлинику в Новоржеве отремонтируют

Поликлинику Новоржевского филиала Пушкиногорской межрайонной больницы отремонтируют. 17 марта её готовность к участию в программе по модернизации первичного звена здравоохранения проверила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения разработал областной комитет по здравоохранению. Документ прошёл утверждение в Министерстве здравоохранения РФ и в Правительстве России.

На ремонт поликлиники в Новоржеве в этом году планируется направить 10 млн рублей. На эти день будет выполнен капитальный ремонт, отделка 3 этажа и лестничного марша. Марина Гаращенко отметила, что для поликлиники также приобретут медицинское оборудование на 2,5 млн рублей, построят ФАП в деревне Дубровы и закупят автомобиль для обеспечения транспортной доступности медорганизаций.

Также Марина Гаращенко осмотрела пункт, в котором проводится вакцинация от коронавируса. Новоржевский район получил 450 доз препарата, полностью прошли вакцинацию уже 314 человек. Сейчас в поликлинике есть небольшой запас вакцины — и первого, и второго компонента.