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Общество / Семья

19 псковских семей получат выплату на приобретения жилья

17 марта 2021 года, 14:53

19 семей Псковской области получат социальную выплату на приобретение жилья в течение недели. Об этом сообщил представитель регионального комитета по социальной защите в ходе приёма граждан, который провёл губернатор Михаил Ведерников 17 марта, пишет Псковское агентство информации.

19 псковских семей получат выплату на приобретения жилья

Фото Псковского агентства информации

К главе региона по вопросу получения в рамках областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей области» субсидии на приобретение жилья обратился пскович Виталий Смирнов. Он рассказал, что 12 лет назад вступил в программу «Молодая семья». «Накопили капитал, нужно было менять условия жилья, взяли ипотеку, платили», - отметил мужчина.

Михаил Ведерников отметил, что неплохую динамику программа показывает с прошлого года, субсидию уже получили порядка 10 семей.

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