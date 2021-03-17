80-летняя псковичка перевела мошенникам 860 тысяч рублей

80-летняя жительница Пскова перевела мошенникам 860 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 15 марта женщине позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что есть опасность несанкционированного списания денег со счёта пенсионерки и чтобы это предотвратить рекомендовал её срочно перевести сбережения на якобы безопасный счёт. Псковичка это и сделала — перевела через банкомат все деньги на счёт, который ей назвал незнакомец.

Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.