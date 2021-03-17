Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Анастасиевскую часовню в Пскове подвинут на 40 метров

17 марта 2021 года, 13:39

Анастасиевскую часовню в Пскове передвинут на 40 метров. Её отнесут от Ольгинского моста в сторону кампуса Псковского государственного университета. Об этом сообщил директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в ходе приёма граждан, который провёл губернатор Михаил Ведерников 17 марта, пишет Псковское агентство информации.

Анастасиевскую часовню в Пскове подвинут на 40 метров

Фото Дарьи Хватковой

На приём к губернатору пришла псковичка Анна Анискина, которая выразила обеспокоенность судьбой часовни.

Как рассказал губернатор, планируется капитальный ремонт Ольгинского моста, на который предусмотрено 450 млн рублей. «Нужно понимать, что такие работы на часовне не могут не сказаться, поскольку вибрация при ремонте моста будет большая. Поэтому крайне важно провести консервационные работы, подумать, что можно сделать, сделать проект по временному переносу часовни», - заявил Михаил Ведерников.

Он сообщил, что деньги на ремонт моста поступят в мае-июне, ещё полтора месяца нужно на конкурсные процедуры, поэтому капремонт начнётся в конце лета.

Александр Голоышев проинформировал, что в течение года планируется подготовить проектно-сметную документацию по передвижению часовни. Её перенесут на заранее подготовленный подиум, который позволит избежать подтопления памятника во время паводка. Эти работы запланированы на лето следующего года, но могут быть перенесены и на более ранний срок в зависимости от хода капремонта моста.

Перед переносом фрески часовни укрепят, а после — начнётся их реставрация, на которую, напомнил Александр Голышев, уже собраны 600 тыс. рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Расширить функционал камер фиксации нарушений получил Михаил Ведерников
Поликлинику в Новоржеве отремонтируют
19 псковских семей получат выплату на приобретения жилья
80-летняя псковичка перевела мошенникам 860 тысяч рублей
Три рыбака не смогли самостоятельно выйти из акватории Чудского озера
Уголовное дело завели на подростка из Дно, сообщившего о минировании школы в Пскове
Программа модернизации электросетей Псковской области проходит согласование в Минэнерго
98 псковичей вылечились от коронавируса и 66 заболели за сутки
Пропавший в Великих Луках школьник найден

Комментарии

Авторизация
No comments
Домик с историей

Культура / Наследие
24 февраля 16:58

Домик с историей

Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить, но времени его на спасение осталось не много
Таинственная гора

Культура / Наследие
10 февраля 10:10

Таинственная гора

Что нашли археологи в одном из самых романтических и таинственных мест Пскова?
Под знаком «Огня»

Культура / Кино
14 января 10:52

Под знаком «Огня»

Псковский актер рассказал о съемках в нашумевшем фильме