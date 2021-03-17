Анастасиевскую часовню в Пскове подвинут на 40 метров

Анастасиевскую часовню в Пскове передвинут на 40 метров. Её отнесут от Ольгинского моста в сторону кампуса Псковского государственного университета. Об этом сообщил директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в ходе приёма граждан, который провёл губернатор Михаил Ведерников 17 марта, пишет Псковское агентство информации.

На приём к губернатору пришла псковичка Анна Анискина, которая выразила обеспокоенность судьбой часовни.

Как рассказал губернатор, планируется капитальный ремонт Ольгинского моста, на который предусмотрено 450 млн рублей. «Нужно понимать, что такие работы на часовне не могут не сказаться, поскольку вибрация при ремонте моста будет большая. Поэтому крайне важно провести консервационные работы, подумать, что можно сделать, сделать проект по временному переносу часовни», - заявил Михаил Ведерников.

Он сообщил, что деньги на ремонт моста поступят в мае-июне, ещё полтора месяца нужно на конкурсные процедуры, поэтому капремонт начнётся в конце лета.

Александр Голоышев проинформировал, что в течение года планируется подготовить проектно-сметную документацию по передвижению часовни. Её перенесут на заранее подготовленный подиум, который позволит избежать подтопления памятника во время паводка. Эти работы запланированы на лето следующего года, но могут быть перенесены и на более ранний срок в зависимости от хода капремонта моста.

Перед переносом фрески часовни укрепят, а после — начнётся их реставрация, на которую, напомнил Александр Голышев, уже собраны 600 тыс. рублей.