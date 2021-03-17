Три рыбака не смогли самостоятельно выйти из акватории Чудского озера

Три рыбака 16 марта не смогли самостоятельно выйти на берег из акватории Чудского озера в Гдовском районе из-за недостаточной видимости. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сразу два звонка от заблудившихся рыбаков поступили в поисково – спасательный отряд города Гдова в 18:30. 65-летний мужчина не смог выйти на берег в районе деревни Ветвенник, 73-летний и 68-летний – у деревни Синьковщина. На помощь были направлены дежурная и резервная группы Гдовского поисково-спасательного отряда.

К Ветвеннику мужчина смог выйти самостоятельно в 19:15. Два других рыбака оказались на берегу в 19:55. Они вышли на звуковые сигналы, которые подавали спасатели.

Медицинская помощь заблудившимся не потребовалась.