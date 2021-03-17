Уголовное дело завели на подростка из Дно, сообщившего о минировании школы в Пскове

Уголовное дело заведено на 14-летнего подростка из Дно за звонок о ложном минировании школы в Пскове. Дело возбуждено по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Звонок о якобы заложенном взрывном устройстве поступил в Вечернюю школу Пскова 16 марта около 10:00. Из здания были выведены 117 человек.

На место происшествия были направлены сотрудники УМВД России по городу Пскову, представители МЧС, Управления Росгвардии по Псковской области. Школу обследовали, но взрывного устройства найдено не было.

В тот же день полицейские установили личность звонившего. Им оказался школьник из города Дно.