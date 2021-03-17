Программа модернизации электросетей Псковской области проходит согласование в Минэнерго

Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области проходит согласование в Минэнерго России. Мероприятия по обновлению системы электроснабжения в этом году обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что власти региона готовы вместе со специалистами энергокомпании отстаивать программу на федеральном уровне. Артем Пидник отметил, что уже выполнен детальный анализ состояния линий электропередачи в регионе. При этом был выявлен ряд дефектов, которые частично уже устранены. В частности, в поселке Неелово-2 и деревне Федоровщина Псковского района установлены новые трансформаторные подстанции, отремонтированы ЛЭП, питающие деревню Дубровка Себежского района, деревни Усово и Зуево Невельского района.