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Экономика / ЖКХ

Программа модернизации электросетей Псковской области проходит согласование в Минэнерго

17 марта 2021 года, 10:57

Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области проходит согласование в Минэнерго России. Мероприятия по обновлению системы электроснабжения в этом году обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Программа модернизации электросетей Псковской области проходит согласование в Минэнерго

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников подчеркнул, что власти региона готовы вместе со специалистами энергокомпании отстаивать программу на федеральном уровне.

Артем Пидник отметил, что уже выполнен детальный анализ состояния линий электропередачи в регионе. При этом был выявлен ряд дефектов, которые частично уже устранены. В частности, в поселке Неелово-2 и деревне Федоровщина Псковского района установлены новые трансформаторные подстанции, отремонтированы ЛЭП, питающие деревню Дубровка Себежского района, деревни Усово и Зуево Невельского района.

Программа модернизации электросетей Псковской области проходит согласование в Минэнерго

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор поблагодарил энергетиков за проведенную работу.

Артем Пидник также представил план по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2020 год. Он обратил внимание, что программа была расширена, в том числе за счет увеличения объемов расчистки трасс воздушных линий электропередачи. Михаил Ведерников заявил, что власти региона готовы оказать содействие.

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