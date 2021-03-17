98 псковичей вылечились от коронавируса и 66 заболели за сутки

В Псковской области за 16 марта в связи с излечением от коронавируса были выписаны 89 человек. При этом выявили 66 новых случаев, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В частности, 27 новых случаев коронавируса зафиксировали в Пскове (всего 12 тыс. 49), 11 — в Великих Луках (всего 5 тыс. 815), 7 — в Плюсском районе (всего 505), по 4 — в Новосокольническом (всего 878) и Великолукском (всего 762) районах. В Псковском (всего 2 тыс. 783), Невельском (всего 1 тыс. 319), Куньинском (всего 320) районах заболели по три человека, в Порховском (всего 1 тыс. 83), Опочецком (всего 875), Печорском (всего 632) и Пустошкинском (всего 294) районах — по одному.

С начала пандемии в Псковской области были проведены 298 тыс. 677 тестов на выявление заболевание, в том числе за последние сутки выполнили 1 тыс. 414 исследований. Всего заболели коронавирусом 33 тыс. 402 человека, из них 22 тыс. 325 уже выздоровели. Умерли от коронавируса 205 жителей Псковской области.

Михаил Ведерников призвал псковичей внимательно относится к своему здоровью. «В последнее время много людей, в основном пожилых и с патологиями, обращаются к врачам в последнюю очередь. Относитесь внимательно к своему здоровью и здоровью своих близких», - подчеркнул губернатор.