Михаил Ведерников вручил Благодарственное письмо спасшему детей псковичу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил Благодарственное письмо спасшему провалившихся под лед детей псковичу. Как сообщает пресс-служба администрации региона, глава области поблагодарил Андрея Стругина за смелость и решительность при спасении детей на льду реки Великой.

Инцидент произошел 15 марта. Два мальчика 10 и 11 лет вышли на лед Великой и провалились в полынью. Им помог проезжавший мимо на велосипеде Андрей Стругин. Первым он достал подростка Максима, который сразу после спасения убежал домой. Далее Стругин попытался вытащить другого тонущего ребенка. Он протягивал ему велосипед, чтобы тот схватился за колесо, однако эти попытки не увенчались успехом. Чтобы спасти 11-летнего Егора Андрею Стругину пришлось броситься в ледяную воду. Ребёнка доставили на берег, обогрели в машине одного из очевидцев и передали в руки медикам.

Михаил Ведерников поблагодарил Андрея Стругина за смелость. «Это без преувеличения героический поступок. Вы были участливы и очень быстро сориентировались, сумев помочь детям. Это достойный пример настоящего мужества и героизма для подрастающего поколения», - подчеркнул он.

Андрей Стругин поблагодарил губернатора. Мужчина признался, что бросился в воду не раздумывая.

Глава региона также вручил Андрею Стругину сертификат на приобретение нового велосипеда, прежний транспорт пострадал во время спасения ребенка. А дочери мужчины подарили плюшевого медведя.