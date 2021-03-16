Историю невероятно везучего псковича рассказала «КП-Псков»

На черно-белом снимке — высокий статный мужчина, держащий в руке бидончик ожидает автобус на площади Ленина в Пскове. «Это счастливая фотография счастливого человека. Почему? Первое — потому что спустя года нашелся наш современник, для которого мужчина с бидоном не просто человек из прошлого, но родное лицо из семейного альбома», - сообщает издание.

О мужчине с фотографии — Иване Ивановиче Чухнове рассказала его внучка Ольга Викторовна Колинко. Она вспоминала дедушку как невероятно везучего человека. Подробности — в статье на сайте «КП-Псков»>>>