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Общество

Историю невероятно везучего псковича рассказала «КП-Псков»

16 марта 2021 года, 20:05

Журналисты «КП-Псков» узнали о жизни псковича, запечатленного на снимке известного французского фотографа Анри Картье-Брессона.


Историю невероятно везучего псковича рассказала «КП-Псков»

Фото КП-Псков

На черно-белом снимке — высокий статный мужчина, держащий в руке бидончик ожидает автобус на площади Ленина в Пскове. «Это счастливая фотография счастливого человека. Почему? Первое — потому что спустя года нашелся наш современник, для которого мужчина с бидоном не просто человек из прошлого, но родное лицо из семейного альбома», - сообщает издание.

О мужчине с фотографии — Иване Ивановиче Чухнове рассказала его внучка Ольга Викторовна Колинко. Она вспоминала дедушку как невероятно везучего человека. Подробности — в статье на сайте «КП-Псков»>>>

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