Пропавшего школьника разыскивают в Великих Луках. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, во второй половине дня 13 марта 11-летний Даниил Баглай ушел из дома, расположенного по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, 9.

Мальчик был одет в красную куртку с опушкой. По последней информации ребенка видели в районе улиц Ботвина, Некрасова, Герцена.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону 02 или 8-911-376-76-76.