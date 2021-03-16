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Общество

Пропавшего школьника разыскивают в Великих Луках

16 марта 2021 года, 18:58

Пропавшего школьника разыскивают в Великих Луках. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, во второй половине дня 13 марта 11-летний Даниил Баглай ушел из дома, расположенного по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, 9.

Пропавшего школьника разыскивают в Великих Луках

Мальчик был одет в красную куртку с опушкой. По последней информации ребенка видели в районе улиц Ботвина, Некрасова, Герцена.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону 02 или 8-911-376-76-76.

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