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Экономика / Деньги

Бюджетные кредиты смогут предоставлять друг другу муниципалитеты Псковской области

16 марта 2021 года, 18:06

Муниципалитеты Псковской области смогут предоставлять друг другу бюджетные кредиты, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Проект закона «О дополнительных случаях предоставления в 2021 году бюджетного кредита из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав Псковской области» внёс на рассмотрение регионального парламента губернатор Михаил Ведерников. Спикер Собрания Александр Котов, в свою очередь, направил законопроект для предварительного рассмотрения в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

Такая возможность уже предусмотрена на федеральном уровне. Соответствующий закон был принят по инициативе группы сенаторов верхней палаты российского парламента еще в 2020 году. 

Согласно этой норме, муниципалитеты, у которых благодаря инвестиционным проектам появляется избыточная налоговая база, имеют право помогать соседним районам региона.

Заем будет предоставляться на основании обращения главы администрации муниципального образования и оформляется соглашением. Цель заимствования и размеры платы устанавливаются на муниципальном уровне.

Горизонтальные бюджетные кредиты значительно дешевле коммерческих и взять их можно на срок до трёх лет. 

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