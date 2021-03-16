Бюджетные кредиты смогут предоставлять друг другу муниципалитеты Псковской области

Муниципалитеты Псковской области смогут предоставлять друг другу бюджетные кредиты, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Проект закона «О дополнительных случаях предоставления в 2021 году бюджетного кредита из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав Псковской области» внёс на рассмотрение регионального парламента губернатор Михаил Ведерников. Спикер Собрания Александр Котов, в свою очередь, направил законопроект для предварительного рассмотрения в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

Такая возможность уже предусмотрена на федеральном уровне. Соответствующий закон был принят по инициативе группы сенаторов верхней палаты российского парламента еще в 2020 году.

Согласно этой норме, муниципалитеты, у которых благодаря инвестиционным проектам появляется избыточная налоговая база, имеют право помогать соседним районам региона.

Заем будет предоставляться на основании обращения главы администрации муниципального образования и оформляется соглашением. Цель заимствования и размеры платы устанавливаются на муниципальном уровне.

Горизонтальные бюджетные кредиты значительно дешевле коммерческих и взять их можно на срок до трёх лет.