Четыре нарколаборатории выявлены в Псковской области в 2020 году, сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России Сергей Титов в эфире ПАИ-live 16 марта. По его словам, две лаборатории сбывали наркотики на территории Санкт-Петербурга, а две – на территории Псковской области.



«Две лаборатории были выявлены на границе Ленинградской и Псковской областей – чтобы было удобно перевозить в дальнейшем наркотические вещества в Санкт-Петербург. Это граница, это труднодоступные населенные пункты, заброшенные дома, часть из них сдавалась местными жителями, и граждане, которые осуществляли сбыт и производство наркотиков, – это граждане Санкт-Петербурга», – отметил Сергей Титов. В двух других лабораториях работали псковичи. Часть товара они реализовывали на территории города, а остальную продавали в интернет-магазинах. Ее сбывали бесконтактным способом на территории всей России, уточнил спикер. Также он рассказал, что в 2020 году в Псковской области действовала единственная в мире лаборатория, где производили природный кокаин. Злоумышленники выводили из определенного растения алкалоиды и в последующем проводили четыре стадии изготовления.