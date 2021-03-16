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Происшествия / Преступление

Четыре нарколаборатории выявлены в Псковской области в 2020 году

16 марта 2021 года, 17:45

Четыре нарколаборатории выявлены в Псковской области в 2020 году, сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России Сергей Титов в эфире ПАИ-live 16 марта.

По его словам, две лаборатории сбывали наркотики на территории Санкт-Петербурга, а две – на территории Псковской области. 

Четыре нарколаборатории выявлены в Псковской области в 2020 году

Фото Псковского агентства информации

«Две лаборатории были выявлены на границе Ленинградской и Псковской областей – чтобы было удобно перевозить в дальнейшем наркотические вещества в Санкт-Петербург. Это граница, это труднодоступные населенные пункты, заброшенные дома, часть из них сдавалась местными жителями, и граждане, которые осуществляли сбыт и производство наркотиков, – это граждане Санкт-Петербурга», – отметил Сергей Титов.

В двух других лабораториях работали псковичи. Часть товара они реализовывали на территории города, а остальную продавали в интернет-магазинах. Ее сбывали бесконтактным способом на территории всей России, уточнил спикер.

Также он рассказал, что в 2020 году в Псковской области действовала единственная в мире лаборатория, где производили природный кокаин. Злоумышленники выводили из определенного растения алкалоиды и в последующем проводили четыре стадии изготовления.

Четыре нарколаборатории выявлены в Псковской области в 2020 году

Фото МВД России

«Да, это очень талантливые люди. Если заглянуть в историю, первым у нас ещё в 1896 году провёл синтез кокаина химик Вильштеттер, второй великий химик – это Николай Преображенский, провёл синтез в 1936 году. И вот третьи – два гражданина в Псковской области, которые своими «трудами» изготовили кокаин», – подчеркнул Титов. 

Наркоторговцы были изобличены и задержаны. Из этой лаборатории изъяли 854 грамма кокаина, сообщил Сергей Титов и добавил, что в 2020 году это было третье по объёму изъятие в России. 

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