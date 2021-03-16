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Общество

Пскович рассказал о спасении двух провалившихся под лёд мальчиков

16 марта 2021 года, 17:14

15 марта под лед реки Великой в Пскове провалились два мальчика. Спасать детей бросился 41-летний пскович Андрей Стругин, который в момент происшествия проезжал по берегу на велосипеде.

Как он объяснил «Комсомольской правде в Пскове», времени на раздумья не было - действовал по интуиции. 

Пскович рассказал о спасении двух провалившихся под лёд мальчиков

Скриншот из видеоролика очевидцев

История спасения двух подростков попала на видео. Предположительно, его сняли из окон областной больницы. 

Очевидцы отмечают, что первым велосипедист достал подростка Максима, который сразу после спасения убежал домой. Далее Стругин попытался достать другого тонущего ребенка. Он протягивал ему велосипед, чтобы тот схватился за колесо, однако эти попытки не увенчались успехом.

«Я не один был, мне мужчина помогал, к сожалению, я его имя и фамилию не спросил», - добавил онПрохожий в попытках помочь детям, сам угодил под лёд и его также пришлось вытаскивать.

В итоге, чтобы спасти 11-летнего Егора Андрею Стругину пришлось броситься в ледяную воду. Ребёнка доставили на берег, обогрели в машине одного из очевидцев и передали в руки медикам. Подробности произошедшего уточняются. 

Мать Егора узнала о случившемся только после звонка сотрудников полиции. По словам соседей, в тот вечер, когда двое подростков провалились под лед Великой, она ушла гулять и дома никого было.

В настоящее время полиция проводит проверку. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, есть вероятность, что родителей этих детей привлекут к ответственности согласно статье 5.35  КоАП Российской Федерации (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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