Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Три этапа Кубка России и один этап чемпионата России по ралли пройдут в Псковской области

16 марта 2021 года, 16:28

Три этапа Кубка России и один этап чемпионата России по ралли пройдут в Псковской области в текущем году, сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич в эфире проекта ПАИ-live 16 марта.

Три этапа Кубка России и один этап чемпионата России по ралли пройдут в Псковской области

Фото Псковского агентства информации

По его словам, сезон начнётся 24 апреля с проведения этапа Кубка России – ралли «Голубые озера». Гонку организуют в Пустошкинском районе 24-25 апреля.

3-4 июля состоится ралли «900 озёр». Этот этап планируется провести в Опочецком и Себежском районах. Есть вероятность, что Новоржевский район также будет задействован, добавил Мыслевич.

Финальный этап кубка России – ралли «Пушкинские Горы – 2021» пройдет с 30 сентября по 3 октября в Бежаницком, Новоржевском, Опочецком и Пушкиногорском районах.

Четвертый этап чемпионата России по ралли «Псков – 2021» планируется провести с 29 июля по 1 августа в Псковском, Печорском, Палкинском районах. По словам Олега Мыслевича, это будет знаковым событием в автоспорте Псковской области: в этом году ралли «Псков» отмечает своё 20-летие. 

Три этапа Кубка России и один этап чемпионата России по ралли пройдут в Псковской области

Елена Лешкина

Кроме того, этап чемпионата России будет финальным этапом чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Олег Мыслевич добавил, что в 2021 у псковского чемпионата также юбилей - 10 лет.

«Звезды совпали, что юбилейный «Трофей Александра Невского» будет проходить в год 800-летие святого князя Александра Невского, поэтому здесь наше мероприятие вписывается в программу празднования. Мы рассчитываем устроить яркий, хороший праздник для Пскова, для районов и вообще для всех спортсменов, которые к нам в течение 20 лет приезжали, готовим приглашения для спортсменов. Надеюсь, что к этому времени ограничения по коронавирусу будут сняты», – подчеркнул Олег Мыслевич.

По его словам, Псковская область имеет достаточно удобное географическое расположение для проведения ралли. «Надеюсь, мы соберем лучших из лучших раллистов в конце июля в Пскове», – заключил Олег Мыслевич.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пропавшего школьника разыскивают в Великих Луках
Четыре нарколаборатории выявлены в Псковской области в 2020 году
Пскович рассказал о спасении двух провалившихся под лёд мальчиков
Определен подрядчик для строительства Центра управления в кризисных ситуациях в Пскове
Преподавателю ПсковГУ присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»
Михаил Ведерников наградил сотрудников МЧС за помощь в устранении последствий непогоды
Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области
Почти 13 миллионов рублей выделено Псковской области для обеспечения ковидбольных лекарствами
Сообщение о ложном минировании псковской школы оставили подростки из Дно

Комментарии

Авторизация
No comments
Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется