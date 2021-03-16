Три этапа Кубка России и один этап чемпионата России по ралли пройдут в Псковской области в текущем году, сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич в эфире проекта ПАИ-live 16 марта.
Фото Псковского агентства информации
По его словам, сезон начнётся 24 апреля с проведения этапа Кубка России – ралли «Голубые озера». Гонку организуют в Пустошкинском районе 24-25 апреля.
3-4 июля состоится ралли «900 озёр». Этот этап планируется провести в Опочецком и Себежском районах. Есть вероятность, что Новоржевский район также будет задействован, добавил Мыслевич.
Финальный этап кубка России – ралли «Пушкинские Горы – 2021» пройдет с 30 сентября по 3 октября в Бежаницком, Новоржевском, Опочецком и Пушкиногорском районах.
Четвертый этап чемпионата России по ралли «Псков – 2021» планируется провести с 29 июля по 1 августа в Псковском, Печорском, Палкинском районах. По словам Олега Мыслевича, это будет знаковым событием в автоспорте Псковской области: в этом году ралли «Псков» отмечает своё 20-летие.
Елена Лешкина
Кроме того, этап чемпионата России будет финальным этапом чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Олег Мыслевич добавил, что в 2021 у псковского чемпионата также юбилей - 10 лет.
«Звезды совпали, что юбилейный «Трофей Александра Невского» будет проходить в год 800-летие святого князя Александра Невского, поэтому здесь наше мероприятие вписывается в программу празднования. Мы рассчитываем устроить яркий, хороший праздник для Пскова, для районов и вообще для всех спортсменов, которые к нам в течение 20 лет приезжали, готовим приглашения для спортсменов. Надеюсь, что к этому времени ограничения по коронавирусу будут сняты», – подчеркнул Олег Мыслевич.
По его словам, Псковская область имеет достаточно удобное географическое расположение для проведения ралли. «Надеюсь, мы соберем лучших из лучших раллистов в конце июля в Пскове», – заключил Олег Мыслевич.