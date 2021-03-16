Три этапа Кубка России и один этап чемпионата России по ралли пройдут в Псковской области в текущем году, сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич в эфире проекта ПАИ-live 16 марта.

По его словам, сезон начнётся 24 апреля с проведения этапа Кубка России – ралли «Голубые озера». Гонку организуют в Пустошкинском районе 24-25 апреля.

3-4 июля состоится ралли «900 озёр». Этот этап планируется провести в Опочецком и Себежском районах. Есть вероятность, что Новоржевский район также будет задействован, добавил Мыслевич.

Финальный этап кубка России – ралли «Пушкинские Горы – 2021» пройдет с 30 сентября по 3 октября в Бежаницком, Новоржевском, Опочецком и Пушкиногорском районах.

Четвертый этап чемпионата России по ралли «Псков – 2021» планируется провести с 29 июля по 1 августа в Псковском, Печорском, Палкинском районах. По словам Олега Мыслевича, это будет знаковым событием в автоспорте Псковской области: в этом году ралли «Псков» отмечает своё 20-летие.