Преподавателю ПсковГУ присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Указом президента России Владимира Путина профессору кафедры теории и методики начального и дошкольного образования Псковского государственного университета Татьяне Никитиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Татьяна Никитина – доктор филологических наук, специалист по молодёжному сленгу, русскому жаргону, ненормативной лексике, а также пословицам и поговоркам, барабанщица в группе «Отцы и дети».

За комментариями профессора Никитиной обращаются люди со всего мира, отметили в вузе. «Приходит много научных вопросов из разных стран, я всем отвечаю по электронной почте и отправляю в подарок песню. Так что и нашу группу, и наши научные работы знают в Африке, в Америке, в Азии», - поделилась она.