Преподавателю ПсковГУ присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Указом президента России Владимира Путина профессору кафедры теории и методики начального и дошкольного образования Псковского государственного университета Татьяне Никитиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.
Фото предоставлено пресс-службой ПсковГУ
Татьяна Никитина – доктор филологических наук, специалист по молодёжному сленгу, русскому жаргону, ненормативной лексике, а также пословицам и поговоркам, барабанщица в группе «Отцы и дети».
За комментариями профессора Никитиной обращаются люди со всего мира, отметили в вузе. «Приходит много научных вопросов из разных стран, я всем отвечаю по электронной почте и отправляю в подарок песню. Так что и нашу группу, и наши научные работы знают в Африке, в Америке, в Азии», - поделилась она.
Фото предоставлено пресс-службой ПсковГУ
На счету псковского лингвиста более 400 публикаций, в том числе 45 словарей, 10 монографий и 8 учебно-методических пособий. Кроме того, Татьяна Никитина в соавторстве с профессором Еленой Рогалёвой издала детский фразеологический словарь «Ума Палата». Эта книга вошла в шорт-лист Книжной премии Рунета.