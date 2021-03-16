Определен подрядчик для строительства Центра управления в кризисных ситуациях в Пскове

Как уточнил начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов, 16 марта с подрядчиком будет заключен контракт. Он отметил, что на реализацию проекта направлено 252 млн рублей.

Кроме того, в ходе визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в ведомство прошел осмотр техники. Валерий Филимонов отметил, что управление получает новое оснащение ежегодно. В частности, в региональном управлении МЧС появился мобильный узел связи стоимостью 30 млн рублей.

Глава региона осмотрел пять внедорожников, три пожарных автомобиля, два специализированных автомобиля для спасателей и узел связи, созданный на базе автомобиля КАМАЗ. По словам Валерия Филимонова, на Северо-Западе таких всего три. Техника позволяет работать в полевых условиях в автономном режиме. Связь может быть организована как через спутник, так и другие каналы.

Михаил Ведерников высоко оценил техническое оснащение ведомства.

Ранее губернатор наградил сотрудников Главного регионального управления МЧС России за помощь в устранении последствий непогоды в начале года.