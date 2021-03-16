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Общество / Здоровье

Почти 13 миллионов рублей выделено Псковской области для обеспечения ковидбольных лекарствами

16 марта 2021 года, 13:01

12 млн 977,5 тысяч рублей выделено Псковской области для обеспечения ковидбольных бесплатными лекарствами, сообщается на сайте кабмина. 

В соответствии с распоряжением, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в регионы направят 2,7 млрд рублей. На эти средства будут приобретены медикаменты для больных коронавирусом, проходящих лечение от COVID-19 в амбулаторных условиях под наблюдением врачей.

Таким пациентам для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений назначаются комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты они могут получить бесплатно по рецепту лечащего врача.

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