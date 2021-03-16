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Недвижимость / Строительство

Михаил Ведерников поручил запараллелить работы по строительству соцгородка

16 марта 2021 года, 12:31

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил запараллелить работы по строительству социального городка в деревне Борисовичи Псковского района, сообщает Псковское агентство информации. Соответствующее поручение глава региона дал во время посещения объекта 16 марта.

Михаил Ведерников поручил запараллелить работы по строительству соцгородка

Фото Псковского агентства информации
Михаил Ведерников поручил запараллелить работы по строительству соцгородка

Фото Псковского агентства информации

Подрядчик заверил губернатора, что работы будут вестись параллельно. Также он добавил, что со стройматериалами проблем не будет.

Михаил Ведерников отметил, что по всем работам необходимо привязаться к конкретным срокам. Он предложил предоставить конкретный график с учётом нюансов, недоделок, количества техники, рабочих и материалов. «Давайте по этому документу работать», - сказал глава региона.

Подрядчик в свою очередь пообещал, что скорректированный график работ будет готов к концу недели. Он добавил, что кровля на объекте будет готова до конца мая, а по строительным работам есть некоторое отставание. Типовую квартиру в одном из домов соцгородка можно будет посмотреть к апрелю-маю текущего года.

Михаил Ведерников поручил запараллелить работы по строительству соцгородка

Фото Псковского агентства информации
Михаил Ведерников поручил запараллелить работы по строительству соцгородка

Фото Псковского агентства информации

В ходе визита председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов доложил, что на объекте есть проблемная зона – переход от одного корпуса к другому. По его словам, арка может обрушится, если ее нагрузить людьми и оборудованием.

В настоящее время этот вопрос решается конструкторами и инженерами, заключил Грахов. 

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