Михаил Ведерников поручил запараллелить работы по строительству соцгородка

Подрядчик заверил губернатора, что работы будут вестись параллельно. Также он добавил, что со стройматериалами проблем не будет.

Михаил Ведерников отметил, что по всем работам необходимо привязаться к конкретным срокам. Он предложил предоставить конкретный график с учётом нюансов, недоделок, количества техники, рабочих и материалов. «Давайте по этому документу работать», - сказал глава региона.

Подрядчик в свою очередь пообещал, что скорректированный график работ будет готов к концу недели. Он добавил, что кровля на объекте будет готова до конца мая, а по строительным работам есть некоторое отставание. Типовую квартиру в одном из домов соцгородка можно будет посмотреть к апрелю-маю текущего года.