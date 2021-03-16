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Общество

Полигон ТКО в Гдовском районе будет рекультивирован через 2-3 года

16 марта 2021 года, 11:09

Полигон твёрдых коммунальных отходов в Гдовском районе будет использоваться в течение 2-3 лет, после его рекультивируют. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

После введения в эксплуатацию экотехнопарка полигоны в Гдовском и других районах будут закрыты и рекультивированы. Пока же, согласно территориальной схеме обращения отходов Псковской области, он принимает местные отходы и дополнительный мусор из Пскова.

Однако, как отмечает вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, гдовский полигон, как и некоторые другие, не соответствует нормативному состояния – мусор не пересыпается землёй, нет весового контроля, коммунальные отходы не убираются с прилегающей территории.

В этой связи было проведено совещание с приглашением глав районов и регионального оператора по обращению с ТКО. Участники обсудили технологические положения для приёма мусора и определили алгоритм реализации этих положений в районах.

«Мощностей Гдовского полигона хватит ещё лет на 5-6. Но надо привести его в порядок, потому что любой полигон – это не поле с мусором, там должна проводиться определённая работа: отходы должны пересыпаться землёй, стоять весы контроля, чтобы учитывать объёмы мусора, необходимо очищать прилегающие территории», - сказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Он добавил, что регоператор может помочь районам привести полигоны в надлежащее состояние в счёт будущих платежей выделить на это средства. Также он может взять полигон в аренду, привести его в порядок и далее заниматься им самостоятельно.

В результате совещания главам поручили в течение недели проработать эти вопросы и сообщить свое мнение в администрацию области.

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