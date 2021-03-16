Реставрацию храма Михаила Архангела в Гдовском районе планируется закончить до конца года

Работы на объекте начались в декабре 2020 года. В настоящее время подрядная организация «АВК Групп» активно занимается ремонтом, реставрацией и приспособлением памятника для современного использования.

Все работы организованы в соответствии с научно-проектной документацией на проведение ремонтно-реставрационных работ, которую разработала компания «Регионинвестстрой». Документацию утвердил Научно-методический и экспертный Совет при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Специалисты Совета назвали ее качественной и научно обоснованной.

Заказчик работ – Министерство культуры Российской Федерации. Реставрация храма проходит за счет средств из федерального бюджета, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.