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Культура / Наследие

Реставрацию храма Михаила Архангела в Гдовском районе планируется закончить до конца года

16 марта 2021 года, 10:17

Реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела» XV века, расположенного в деревне Кобылье Городище Гдовского района, планируется закончить до 31 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Реставрацию храма Михаила Архангела в Гдовском районе планируется закончить до конца года

Фото пресс-службе Псковской епархии
Реставрацию храма Михаила Архангела в Гдовском районе планируется закончить до конца года

Фото пресс-службе Псковской епархии
Реставрацию храма Михаила Архангела в Гдовском районе планируется закончить до конца года

Фото пресс-службе Псковской епархии

Работы на объекте начались в декабре 2020 года. В настоящее время подрядная организация «АВК Групп» активно занимается ремонтом, реставрацией и приспособлением памятника для современного использования.

Все работы организованы в соответствии с научно-проектной документацией на проведение ремонтно-реставрационных работ, которую разработала компания «Регионинвестстрой». Документацию утвердил Научно-методический и экспертный Совет при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Специалисты Совета назвали ее качественной и научно обоснованной.

Заказчик работ – Министерство культуры Российской Федерации. Реставрация храма проходит за счет средств из федерального бюджета, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.

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