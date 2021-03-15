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Происшествия / ЧП

ПАИ опубликовало видео спасения провалившегося под лёд ребенка

15 марта 2021 года, 19:51

Псковское агентство информации опубликовало видео спасения провалившегося под лёд реки Великой ребенка.

Как сообщает ПАИ, мальчик 9-10 лет гулял по льду Великой напротив Псковской областной больницы и провалился под лед. Его спасли прохожие и доставили в больницу.

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