В 2021 году сети наружного освещения появятся еще на трех улицах Пскова

В 2021 году планируется построить сети наружного освещения на трех улицах Пскова, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника Управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Николая Баринова.

По его словам, на территории города за последние годы появилось более 600 новых светоточек. Однако без наружного освещения остаются более 30 километров псковских улиц. Для исправления ситуации, по расчетам сотрудников Управления городского хозяйства, необходимо более 100 миллионов рублей.

Николай Баринов также напомнил, что в 2019 году в Пскове была произведена замена 10,5 тысяч светильников и ламп наружного освещения на светодиодные. Из них 1052 светильника в УГХ характеризуют как «умные»: они с индивидуальным управлением. Светильники, по словам Николая Баринова, заменены практически на всех основных улицах.

«Основное преимущество светодиодных светильников это высокая энергоэффективность, которая позволяет сократить расходы более чем на 55%. Недостатков у данных светильников в настоящее время не выявлено. Они находится на гарантии в течение 7 лет. В настоящее время из 10,5 тысяч светильников только 8 отправлены заводу-изготовителю для определения причины неисправности», - рассказал начальник УГХ.

Подробности о том, как ночной Псков постепенно «выходит из сумрака» и какие проблемы с освещением улиц и парков еще остаются, - на сайте «АиФ-Псков»>>>