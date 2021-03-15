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Культура

Водная экскурсия по объектам ЮНЕСКО разрабатывается в Пскове

15 марта 2021 года, 18:02

Водная экскурсия по объектам ЮНЕСКО разрабатывается в Пскове, сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире ПАИ-live.

Водная экскурсия по объектам ЮНЕСКО разрабатывается в Пскове

Фото Псковского агентства информации

По его словам, новый маршрут, который пройдет по реке Великой, познакомит псковичей и гостей города с объектами из списка ЮНЕСКО, расположенными вдоль реки. 

Вадим Нэдик добавил, что работа над проектом ведется совместно с комитетом по туризму.

Всего в Пскове находится 10 памятников, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор, ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления с Запсковья со звонницей, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.

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