Пскович предстанет перед судом за распространение детской порнографии

Пскович предстанет перед судом за распространение порнографии в соцсетях, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В 2020 году обвиняемый выложил в администрируемую им группу около 200 материалов, содержащих порнографический характер. В частности, в соцсети попали и материалы с изображением несовершеннолетних. По версии следствия, злоумышленник распространил порнографию, используя свой мобильный телефон.

Мужчина признал свою вину. Администрируемая им группа была заблокирована.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя в суд. Он обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных пунктами «а, г» части 2 статьи 242.1 (приобретение, хранение и распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних) и пунктом «б» части 3 статьи 242 (распространение порнографических материалов) УК РФ.