Голосование за выбор территорий для благоустройства на 2022 год стартует в Псковской области 26 апреля

Голосование за выбор проектов по благоустройству общественных территории в 2022 году стартует в Псковской области 26 апреля и продлится до 30 мая. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 15 марта.

Обязательное интернет-голосование при выборе проектов благоустройства общественных территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё» появилось с этого года.

По словам Сергея Грахова, проголосовать можно будет через портал «Госуслуги» или по номеру мобильного телефона на специальном портале, который будет опубликован на сайте профильного областного комитета. «Отправляешь номер телефона, тебе приходит SMS с кодом, который вводится в специальном окне на сайте. Таким образом происходит верификация пользователя и определяется, что человек голосует за территорию, и что ещё очень важно – один человек может голосовать только за одну территорию», – отметил он.

Председатель профильного комитета добавил, что в Псковской области будет создан специальный кол-центр, сотрудники которого будут выборочно обзванивать проголосовавших и проверять, действительно ли это сделали они. Эти меры будут приняты, чтобы избежать подтасовки результатов.

Цель проекта «Формирование комфортной городской среды» направлена не только на благоустройство территорий, заметил гость эфира. «Цель этого проекта в том, чтобы люди сами планировали ту местность, где они хотят жить, как они хотят проводить своё свободное время, со своей семьей, друзьями, где они хотят именно гулять: в парках, скверах, на набережных. Это, наверное, такая основная вещь, социальный момент этого национального проекта. Мы достаточно успешно участвуем в этом национальном проекте», - сказал Грахов.

Так, в прошлом году на благоустройство общественных территорий в Пскове было потрачено 176 миллионов рублей из федерального бюджета. В частности, на эти средства был отремонтирован парк на улице Труда и проспекте Энтузиастов.