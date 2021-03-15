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Общество

У Дома губернатора в Пскове пройдут дополнительные археологические изыскания

15 марта 2021 года, 13:49

У Дома губернатора в Пскове пройдут дополнительные археологические изыскания, рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире ПАИ-live. 

По его словам, памятник архитектуры XVIII-XIX веков можно ввести в эксплуатацию после обновления коммуникаций. Однако, чтобы подвести новые коммуникации, необходимо организовать на объекте дополнительные археологические работы или археологический надзор.

У Дома губернатора в Пскове пройдут дополнительные археологические изыскания
 

Вадим Нэдик напомнил, что на объекте сменились три субподрядчика. «К сожалению, надо констатировать, что после каждого субподрядчика оставалось какое-то количество недостатков. Сейчас решено завершать работу в экстренном режиме. Но есть проблема по этому объекту: чтобы его полноценно подключить к сетям, нужно их проложить по новым трассам, и опять мы приходим к проблеме очень широко распространенной – это проблема необходимости археологических исследований или археологического наблюдения за проведением работ», - подчеркнул Вадим Нэдик.

По его словам, решение этого вопроса уже найдено. «Думаю, в первом полугодии мы решим этот вопрос, ведь библиотека, когда переедет, не может остаться без коммуникаций», - добавил гость эфира.

Дом губернатора – памятник истории и архитектуры XVIII-XIX веков. Здание является образцом безордерного классицизма в архитектуре губернского Пскова. В былые времена оно использовалось в качестве жилого дома со службами и общественной постройки.

До начала реставрации в 2017 году в здании располагалась детско-юношеская библиотека имени В. А. Каверина. В связи с ремонтом учреждение переехало на Сиреневый бульвар, 3. 

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