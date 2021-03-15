У Дома губернатора в Пскове пройдут дополнительные археологические изыскания

По его словам, памятник архитектуры XVIII-XIX веков можно ввести в эксплуатацию после обновления коммуникаций. Однако, чтобы подвести новые коммуникации, необходимо организовать на объекте дополнительные археологические работы или археологический надзор.

Вадим Нэдик напомнил, что на объекте сменились три субподрядчика. «К сожалению, надо констатировать, что после каждого субподрядчика оставалось какое-то количество недостатков. Сейчас решено завершать работу в экстренном режиме. Но есть проблема по этому объекту: чтобы его полноценно подключить к сетям, нужно их проложить по новым трассам, и опять мы приходим к проблеме очень широко распространенной – это проблема необходимости археологических исследований или археологического наблюдения за проведением работ», - подчеркнул Вадим Нэдик.

По его словам, решение этого вопроса уже найдено. «Думаю, в первом полугодии мы решим этот вопрос, ведь библиотека, когда переедет, не может остаться без коммуникаций», - добавил гость эфира.

Дом губернатора – памятник истории и архитектуры XVIII-XIX веков. Здание является образцом безордерного классицизма в архитектуре губернского Пскова. В былые времена оно использовалось в качестве жилого дома со службами и общественной постройки.

До начала реставрации в 2017 году в здании располагалась детско-юношеская библиотека имени В. А. Каверина. В связи с ремонтом учреждение переехало на Сиреневый бульвар, 3.