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Общество

Строительные леса с колокольни Троицкого собора в Пскове могут снять к концу года

15 марта 2021 года, 12:55

Строительные леса с колокольни Троицкого собора в Пскове могут снять к концу года, предположил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире ПАИ-live 15 марта.

Точная информация появится после дополнительного исследования состояния фундаментов, отметил председатель профильного комитета.

Строительные леса с колокольни Троицкого собора в Пскове могут снять к концу года

Фото Псковского агентства информации

«Фундаменты колокольни будут укреплены, и мы очень рассчитываем на то, что до конца года завершим работы по стенам. Дело в том, что при исследовании стен выяснилось, что на колокольне сильная деструкция. Рассчитываем, что в этом году сделаем вычинку и восстановим те места, которые опасны и вызывают тревогу по поводу сохранности этого объекта. В этом году мы эту работу выполним», - отметил Вадим Нэдик и добавил, что средства на все необходимые работы есть.

Однако, негативного сценария он также не исключает. «При негативном развитии событий, возможно, леса еще постоят», - отметил гость эфира.

Также Нэдик подчеркнул, что реставрацию колокольни курируют специалисты из Министерства культуры. 

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