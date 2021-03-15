Псковича осудили на 12,5 лет за изнасилование несовершеннолетней племянницы

К двенадцати с половиной годам колонии строгого режима приговорен 43 – летний пскович, который совратил несовершеннолетнюю племянницу. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Пскова.

Преступный умысел, направленный на удовлетворение своих половых потребностей, возник у подсудимого в июне 2019 года. Мужчина вместе с племянницей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, шли по одной из улиц Пскова. Он убедился, что поблизости нет посторонних людей и напал на девочку.

Мужчина закрыл рот пострадавшей, пресекая все возможные попытки позвать на помощь, и угрожал ей физическим насилием в случае, если она окажет сопротивление. После злоумышленник отвел малолетнюю в сторону от пешеходной тропы, положил ее на землю и, продолжая закрывать ее рот ладонью, совершил действия сексуального характера. О случившемся девочка рассказала маме, которая и обратилась в правоохранительные органы.

В судебном заседании выяснилось, что пскович уже был осужден за преступления в сфере половой свободы и половой неприкосновенности личности.

Псковский городской суд приговорил виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевшего) и назначил ему наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы и дополнительного наказания в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.