Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 202, сообщает официальный Telegram-канал региона. 14 марта в коронавирусную статистику добавилось еще 3 летальных исхода.

За сутки 14 марта в Псковской области выявили 92 новых случая коронавируса. Общее число инфицированных достигло 33 тыс. 284 человек. Выздоровели с начала пандемии 22 тыс. 218 жителей Псковской области. В том числе, 8 пациентов излечились от COVID-19 за минувшие сутки.

Вакцинацию от коронавируса завершили уже более 13 тысяч жителей региона.