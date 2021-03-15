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Общество / Здоровье

Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 202

15 марта 2021 года, 12:22

Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 202, сообщает официальный Telegram-канал региона. 14 марта в коронавирусную статистику добавилось еще 3 летальных исхода. 

За сутки 14 марта в Псковской области выявили 92 новых случая коронавируса. Общее число инфицированных достигло 33 тыс. 284 человек. Выздоровели с начала пандемии 22 тыс. 218 жителей Псковской области. В том числе, 8 пациентов излечились от COVID-19 за минувшие сутки. 

Вакцинацию от коронавируса завершили уже более 13 тысяч жителей региона. 

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