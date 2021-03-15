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Происшествия / Преступление

Великолучанина будут судить за хранение контрабандных сигарет и алкоголя

15 марта 2021 года, 11:12

Житель Великих Лук предстанет перед судом за хранение и продажу контрабандных алкоголя и сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Обвиняемый хранил алкоголь с поддельными акцизными марками и белорусскоий табак без акцизных марок три месяца - с марта по май 2020 года. В мае мужчине удалось незаконно продать часть своей продукции. 

В ходе расследования полицейские изъяли более 7 500 бутылок алкоголя и 12 990 пачек сигарет на сумму более 3,3 млн рублей. Товар хранился в трех гаражах.

За преступление, предусмотренное пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта и продажи немаркированных федеральными специальными марками алкогольной продукции и акцизными марками табачных изделий, в особо крупном размере), мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд.  

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