Великолучанина будут судить за хранение контрабандных сигарет и алкоголя

Житель Великих Лук предстанет перед судом за хранение и продажу контрабандных алкоголя и сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Обвиняемый хранил алкоголь с поддельными акцизными марками и белорусскоий табак без акцизных марок три месяца - с марта по май 2020 года. В мае мужчине удалось незаконно продать часть своей продукции.

В ходе расследования полицейские изъяли более 7 500 бутылок алкоголя и 12 990 пачек сигарет на сумму более 3,3 млн рублей. Товар хранился в трех гаражах.

За преступление, предусмотренное пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта и продажи немаркированных федеральными специальными марками алкогольной продукции и акцизными марками табачных изделий, в особо крупном размере), мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд.