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Происшествия / ДТП

За неделю в Псковской области произошло 10 ДТП

15 марта 2021 года, 11:08

За неделю с 8 по 14 марта в Псковской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД УМВД России.

Всего за этот период сотрудники Госавтоинспекции выявили 2 тыс. 120 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. 

В частности, 45 водителей были задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения. Из них 11 человек сели за руль пьяными повторно.

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