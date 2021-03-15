За неделю в Псковской области произошло 10 ДТП

За неделю с 8 по 14 марта в Псковской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД УМВД России.

Всего за этот период сотрудники Госавтоинспекции выявили 2 тыс. 120 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В частности, 45 водителей были задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения. Из них 11 человек сели за руль пьяными повторно.