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Общество / Здоровье

92 новых случая COVID-19 добавилось в Псковской области за сутки

15 марта 2021 года, 09:24

За сутки 14 марта в Псковской области добавилось 92 новых случая COVID-19 при 8 выздоровевших. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

92 новых случая COVID-19 добавилось в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 12 тыс. 9) выявили 42 заболевших, в Великих Луках (всего 5 тыс. 800) – 11. В Новосокольническом районе (всего 868) коронавирус диагностировали у 7 человек, в Печорском (всего 631) – у 5, в Куньинском (всего 317) – у 4. По 3 ковидбольных обнаружили в Островском (всего 1 тыс. 689), Невельском (всего 1 тыс. 315) и Гдовском (всего 457) районах, по 2 - в Псковском (всего 2 тыс. 771), Порховском (всего 1 тыс. 82), Стругокрасненском (всего 329) и Локнянском (всего 231). В Опочецком (всего 872), Великолукском (всего 755), Себежском (всего 514), Плюсском (всего 497), Дновском (всего 297) и Пыталовском (всего 264) заразилось всего по 1 местному жителю.

С начала пандемии СOVID-19 подтвердился у 33 тыс. 284 человек. Выздоровели от этого заболевания 22 тыс. 218 пациентов. Умерло – 199 человек. 

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