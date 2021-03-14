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Общество

Уловом на Чудском озере похвастался Николай Валуев

14 марта 2021 года, 22:18

Спортсмен, депутат Государственной Думы Николай Валуев порыбачил на Чудском озере. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Уловом на Чудском озере похвастался Николай Валуев

«Рыбалка на Чудском. Сегодня результаты есть. Выглянуло Ярило ,окунь активизировался», - написал Николай Валуев и продемонстрировал улов — сома и несколько десятков окуней.

«Чудское озеро даёт возможность порадоваться рыбацкому счастью. На блёсенку, на гвоздик...», - поделился парламентарий.

Накануне, 13 марта, Николай Валуев с рабочим визитом посетил Великие Луки и Псков. Он пообщался с юными боксёрами, тренерами, провел мастер-класс.

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