Уловом на Чудском озере похвастался Николай Валуев

Спортсмен, депутат Государственной Думы Николай Валуев порыбачил на Чудском озере. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Рыбалка на Чудском. Сегодня результаты есть. Выглянуло Ярило ,окунь активизировался», - написал Николай Валуев и продемонстрировал улов — сома и несколько десятков окуней.

«Чудское озеро даёт возможность порадоваться рыбацкому счастью. На блёсенку, на гвоздик...», - поделился парламентарий.

Накануне, 13 марта, Николай Валуев с рабочим визитом посетил Великие Луки и Псков. Он пообщался с юными боксёрами, тренерами, провел мастер-класс.