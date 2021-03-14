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Общество / Армия

Псковские и белорусские десантники проведут совместное учение

14 марта 2021 года, 16:48

Псковские и белорусские десантники проведут совместное батальонное тактическое учение, сообщает пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Псковские и белорусские десантники проведут совместное учение

Фото Максима Гарлуковича, Министерство обороны Белоруссии

Для участия в них в Белоруссию прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка дислоцированной в Псковской области 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ. От Белоруссии в манёврах будет участвовать одной из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Заместитель командира псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ – начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин отметил, что в Белоруссии десантников встретили очень радушно и гостеприимно. Он подчеркнул важность проведения совместных учений. «Подобные мероприятия боевой подготовки, несомненно, очень важны. К данному учению мы долго готовились. Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами», - сказал Роман Самохин.

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