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Происшествия / ЧП

Денег и документов лишился великолучанин в результате нападения в Ленобласти

14 марта 2021 года, 16:21

38-летний житель Великих Лук лишился денег и документов в результате нападения в деревне Овсище Сланцевского района Ленинградской области, пишет портал 47news.

На мужчину напали трое в масках около полуночи в ночь на 14 марта. Пострадавший запомнил, что один из них был одет в пятнистый костюм и армейские берцы. Мужчина предполагает, что нападавшим было за 20 лет.

Преступники отобрали у великолучанина паспорт, военный билет и 10 тысяч рублей. После нападения они скрылись в направлении местного клуба.

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