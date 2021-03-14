Денег и документов лишился великолучанин в результате нападения в Ленобласти

38-летний житель Великих Лук лишился денег и документов в результате нападения в деревне Овсище Сланцевского района Ленинградской области, пишет портал 47news.

На мужчину напали трое в масках около полуночи в ночь на 14 марта. Пострадавший запомнил, что один из них был одет в пятнистый костюм и армейские берцы. Мужчина предполагает, что нападавшим было за 20 лет.

Преступники отобрали у великолучанина паспорт, военный билет и 10 тысяч рублей. После нападения они скрылись в направлении местного клуба.