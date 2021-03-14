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Культура / Наследие

99-летие отметил Пушкинский заповедник 17 марта

14 марта 2021 года, 15:11

99-летие отметит Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» 17 марта. Об этом «Псковской правде» сообщила представитель информационной службы заповедника Лидия Токарева.

В праздничный день в 15:30 начнёт работу новая экспозиция «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции». «Это оригиналы иллюстраций Марии Сутягиной к сказке Сельмы Лагерлёф. Именно за это произведение писательница в 1909 году получила Нобелевскую премию по литературе. Рисунки московской художницы замечательно точно показывают Швецию начала ХХ века — от прибрежных утёсов до лапландской тундры», - отметила Лидия Токарева.

На 16:00 назначен концерт петербургских музыкантов скрипача Ивана Долгунова и гитариста Михаила Радюкевича. Они исполнят пьесы Моцарта, Шейдлера, Бортнянского, Паганини, Сен-Санса.

Вход на концерт и выставку будет свободным. При этом на мероприятия пройдут с соблюдением всех действующих в регионе санитарно-эпидемиологических предписаний.

17 марта исполнится 99 лет со дня, когда постановлением Совета народных комиссаров, «…Пушкинский уголок (Михайловское и Тригорское, а также место погребения А. С. Пушкина в Святогорском монастыре)» были объявлены заповедными и переданы под охрану государства.

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