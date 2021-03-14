95 человек заразились коронавирусом в Псковской области 13 марта и 128 выздоровели

В Псковской области 13 марта провели 1 тыс. 394 исследования на коронавирус и выявили 95 заражённых. При этом выписали из медучреждений 128 человек, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове зафиксировали 40 новых случаев коронавируса (всего 11 тыс. 967), в Великих Луках — 9 (всего 5 тыс. 789), в Дедовичском (всего 661) и Псковском (всего 2 тыс. 769) районах — по восемь. В Локнянском районе (всего 229) выявлены ещё четыре заражённых, в Новосокольническом (всего 861), Порховском (всего 1 тыс. 80), Пыталовском (всего 263) районах — по три. По два человека заболели в Бежаницком (всего 314), Невельском (всего 1 тыс. 312), Островском (всего 1 тыс. 686), Плюсском (всего 496) и Пустошкинском (всего 293) районах, по одному — в Великолукском (всего 754), Дновском (всего 296) и Новоржевском (всего 297) районах.

С начала пандемии в Псковской области провели 295 тыс. 717 тестов на коронавирус. Заболевание выявили у 33 тыс. 192 человек, выздоровели 22 тыс. 210 жителей региона. Умерли от коронавируса 199 псковичей, в том числе три смерти были подтверждены за минувшие сутки.