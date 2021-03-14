Патриарших наград удостоены псковские медики

Патриарших наград удостоены медицинские работники Псковской области за борьбу с пандемией коронавируса. Как сообщает Псковское агентство информации, церемония награждения состоялось в храме Святителя Луки при Псковской городской больнице 14 марта.

Из рук митрополита Псковского и Порховского Тихона 19 медиков получили Патриаршие благодарности, ещё двое - Архиерейские грамоты.

Митрополит пригласил медицинских работников в Печоры, где сегодня у стен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря проходит празднование Масленицы.