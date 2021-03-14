Пётр Алексеенко сохранил за собой пост первого секретаря псковского обкома КПРФ

Пётр Алексеенко вновь избран первым секретарём псковского обкома КПРФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

13 марта обком провёл Отчётно-выборную конференцию, а затем - организационный Пленум. Выборы руководящих органов прошли в рамках пленума. Кроме первого секретаря, коммунисты определились и с секретарями Псковского обкома КПРФ. Эти должности заняли Дмитрий Михайлов и Александр Ножка.

Позже прошёл организационный пленум Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения партии, на котором был избран председатель этого органа. Им стал представитель Куньинского районного отделения партии Виктор Сбойнов.

Также коммунисты выбрали Петра Алексеенко и Владимира Никитина делегатами на XVIII Съезд КПРФ.