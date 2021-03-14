Церковь при городской больнице в Пскове освятил митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский Тихон 14 марта провёл чин освящения храма Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при Псковской городской больнице. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости».

Эта церковь была построена на пожертвования. Первый камень в основание заложили летом 2016 года, а освящение купола и креста с их последующей установкой состоялось в сентябре 2018 года.