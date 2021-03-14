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Общество / Здоровье

Церковь при городской больнице в Пскове освятил митрополит Тихон

14 марта 2021 года, 10:54

Митрополит Псковский и Порховский Тихон 14 марта провёл чин освящения храма Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при Псковской городской больнице. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости».

Церковь при городской больнице в Пскове освятил митрополит Тихон

Фото из Телеграм-канал «Псковские новости»

Эта церковь была построена на пожертвования. Первый камень в основание заложили летом 2016 года, а освящение купола и креста с их последующей установкой состоялось в сентябре 2018 года.

Церковь при городской больнице в Пскове освятил митрополит Тихон

Фото из Телеграм-канал «Псковские новости»

На сегодняшнем богослужении присутствовали медицинские работники, главный врач больницы Алексей Васильев, а также первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Также сегодня митрополит Тихон вручит отличившимся во время борьбы с пандемией коронавируса медикам патриаршие награды.

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