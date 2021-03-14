Масленицу отмечают псковичи

В Псковской области проводится празднование Масленицы. В Пскове и районах региона работают масленичные ярмарки.

Центральные масленичные гулянья организованы в Печорах, у стен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Начнутся они в 12:00 и продлятся до 19:00.

Гостей ждёт катание на лошадях, выступление музыкальных коллективов, среди которых ансамбль «Плескава», «Разносолы», «Фолк-феникс». Также будут работать монастырские лавки.

Масленичная неделя началась в этом году 8 марта. Завершается она сегодня, 14 марта, Прощённым воскресеньем. С 15 марта у православных начнётся Великий пост, который продлится до 1 мая.