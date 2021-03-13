Гдовский «Дом белого аиста» получил «Лохматого оскара». Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Итоги Первой международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый оскар») подвели в субботу, 13 марта, в Зеленоградске. Марина Сиденко, основавшая в Псковской области первый в России приют для аистов, стала лауреатом в специальной номинации «В ответе за тех…». Это номинация для тех, кто особо отличился в вопросах защиты животного мира.

Марина не смогла присутствовать на премии, но награду получил волонтёр центра «Дома белого аиста» Артём Григорьев.

«Спасибо миру и аистам за высокую оценку нашей работы»,- написано в группе в Вконтакте «Дома белого аиста».

Коллектив Дома признается, что никак не ожидал победы, результаты премии стали для них настоящей неожиданностью.