Гдовский «Дом белого аиста» получил «Лохматого оскара». Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».
Гдовский «Дом белого аиста» получил «Лохматого оскара». Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».
Итоги Первой международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый оскар») подвели в субботу, 13 марта, в Зеленоградске. Марина Сиденко, основавшая в Псковской области первый в России приют для аистов, стала лауреатом в специальной номинации «В ответе за тех…». Это номинация для тех, кто особо отличился в вопросах защиты животного мира.
Марина не смогла присутствовать на премии, но награду получил волонтёр центра «Дома белого аиста» Артём Григорьев.
«Спасибо миру и аистам за высокую оценку нашей работы»,- написано в группе в Вконтакте «Дома белого аиста».
Коллектив Дома признается, что никак не ожидал победы, результаты премии стали для них настоящей неожиданностью.