Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области 15 марта. Как сообщили в пресс-службу УМВД России по Псковской области, акция пройдет с 15 по 26 марта.

Акция проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Жители региона могут получить необходимую консультацию специалистов по проблемам, связанным с профилактикой, лечением и реабилитацией наркозависимых, а также сообщить о случаях незаконного употребления или распространения наркотических средств.

Полиция призывает жителей области проявить активную гражданскую позицию, бдительность и принять участие в пресечении противоправных проявлений в этой сфере! О фактах незаконного оборота наркотиков необходимо сообщить по телефонам 59-22-33, 66-16-49 или 02. Если жителям области требуется получить информацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых – можно обратиться по телефону 75-01-85 в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области». Ни одно обращение не останется без внимания. При этом конфиденциальность гарантируется.